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MEB’den Yerli Malı Haftası’nda ‘yerli üretim’ farkındalığı

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı okullarda ‘yerli üretim’ temalı etkinliklerle kutluyor. Çocuklara küçük yaşta milli ürün bilinci aşılıyor. 

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Her yıl okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni bir bakış açısı ve farklı etkinliklerle düzenleniyor. MEB Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla tüm okullara gönderilen yazıda, ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ kapsamında düzenlenecek organizasyonlarda, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin öneminin vurgulanacağı bildirildi. Bu doğrultuda okullar, öğrencilerin yaşadıkları bölgelere ait coğrafi işaretleri öğrenmeleri, Türkiye’de üretilen ve yurt dışına satılan ürünlerin tanıtımının yapılması, veli bilgilendirme toplantıları gibi etkinliklere imza atacak.      

‘BİZ BAŞARDIK’ KÖŞELERİ 

Yerli ürünler ve üretimle ilgili film, belgesel, animasyon, tiyatro gösterimleri, sergiler ile marka, patent ve faydalı model sahibi olma koşulları ile önemi konulu konferanslar düzenlenecek. Okullarda ayrıca bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında dünya çapında, devlet kurumlarınca ya da Türk vatandaşlarınca geliştirilen bilim-teknoloji ürünlerinin ve bu başarıların tanıtıldığı ‘Biz Başardık’ köşeleri oluşturulacak. Etkinliklerle, yerli malı üretim ve kullanımı konusundaki bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması, tasarruflu olma, yerli üretim, üretim kalitesi ve kaynakların etkili kullanımının toplumun tümünde içselleştirilerek bir yaşam tarzı haline getirilmesi hedeflendi. Yerli üretim ve yerli tüketimin önemi konusundaki çalışmalar sadece ‘Yerli Malı Haftası’ etkinlikleri ile de sınırlı kalmayacak, farkındalık eğitimleri yıl boyunca sürecek.  

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