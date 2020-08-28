İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2020 Cuma / 9 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3425
  • EURO
    8,7353
  • ALTIN
    462.522
  • BIST100
    1099.41
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • MEB: 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmedi
Eğitim

MEB: 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:38 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:34
ABONE OL

MEB’den yapılan yazılı açıklamada, bir televizyon kanalı tarafından servis edilen "MEB’den yüz yüze eğitim duyurusu" şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan/teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.