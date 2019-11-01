15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7153
  • 6,3722
  • 278.093
  • 98468.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

MEB’in hedefi: 200 bin Usta-Kalfa

Milli Eğitim Bakanlığı, işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşılayan mesleki eğitim merkezlerinde kapasiteyi artırmak için kolları sıvadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mesleki eğitim merkezleri, işletmelerin kalifiye kalfa ve usta ihtiyacını karşılıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, merkezlerdeki öğrenci sayısını iki katına çıkartmayı amaçladıklarını bildirdi. Özer, buralarda öğrencilere uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitim verildiğini anlattı.
 
İKİ YENİ DÜZENLEME 
 
Öğrencilerin, haftada bir gün okula gelirken diğer günler iş yerlerinde eğitimlerine devam ettiğini aktaran Özer, ayrıca eğitim süresince asgari ücretin üçte biri oranında ücret aldıklarını söyledi. Özer, bu okul mezunlarının eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranlarının yaklaşık yüzde 90’lar seviyesinde olduğunu dile getirerek, “Dolayısıyla istihdam açısından oldukça başarılı bir model” değerlendirmesinde bulundu.
 
Özer, mesleki eğitim merkezlerine yönelik yaptıkları bir başka mevzuat düzenlemesi ile özel sektöre de bunları kurabilme imkanı getirdiklerini hatırlattı. Böylece işletmelerin özellikle organize sanayi bölgelerinde ve fabrikaların içerisinde mesleki eğitim merkezleri açarak ihtiyaç duydukları kalfa ve ustaları yetiştirebileceklerine değinen Özer,
 
“Yeni bir düzenleme olduğu için bu adımın sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz” dedi. Bu alana yönelik atılan her iki adımın da bu merkezlerin kapasitelerinin artmasını sağlayacağını vurgulayan Özer, “Sahada kalfa ve usta ihtiyacına ilişkin yaptığımız araştırmalar sonucu mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 200 binler seviyesine çıkartmayı hedef olarak koyduk. Dolayısıyla mevcut öğrenci sayısını yaklaşık iki kat artırmak istiyoruz” bilgilerini verdi.

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

'Cumhurbaşkanımız bizi şereflendirdi'

'Cumhurbaşkanımız bizi şereflendirdi'

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´da tren yangını faciası: Çok sayıda ölü var

Pakistan´da tren yangını faciası: Çok sayıda ölü var

Baskıdan bunalan Düşes'e eltisinden tavsiye

Baskıdan bunalan Düşes'e eltisinden tavsiye

70 yıllık ağaçlardan toplanıyor, odun ateşinde 5 saat kaynatarak yapılıyor

70 yıllık ağaçlardan toplanıyor, odun ateşinde 5 saat kaynatarak yapılıyor

Bakan Akar Suriye sınırının sıfır noktasında...

Bakan Akar Suriye sınırının sıfır noktasında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA