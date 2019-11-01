MEB’in hedefi: 200 bin Usta-Kalfa

Mesleki eğitim merkezleri, işletmelerin kalifiye kalfa ve usta ihtiyacını karşılıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, merkezlerdeki öğrenci sayısını iki katına çıkartmayı amaçladıklarını bildirdi. Özer, buralarda öğrencilere uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitim verildiğini anlattı.

İKİ YENİ DÜZENLEME

Öğrencilerin, haftada bir gün okula gelirken diğer günler iş yerlerinde eğitimlerine devam ettiğini aktaran Özer, ayrıca eğitim süresince asgari ücretin üçte biri oranında ücret aldıklarını söyledi. Özer, bu okul mezunlarının eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranlarının yaklaşık yüzde 90’lar seviyesinde olduğunu dile getirerek, “Dolayısıyla istihdam açısından oldukça başarılı bir model” değerlendirmesinde bulundu.

Özer, mesleki eğitim merkezlerine yönelik yaptıkları bir başka mevzuat düzenlemesi ile özel sektöre de bunları kurabilme imkanı getirdiklerini hatırlattı. Böylece işletmelerin özellikle organize sanayi bölgelerinde ve fabrikaların içerisinde mesleki eğitim merkezleri açarak ihtiyaç duydukları kalfa ve ustaları yetiştirebileceklerine değinen Özer,