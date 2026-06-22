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Eğitim

MEB'in ''Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı''nın giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) kapsamında gerçekleştirilecek 'Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'nın giriş belgeleri yayımlandı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
MEB'in ''Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı''nın giriş belgeleri erişime açıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uluslararası diploma ve sertifika programlarının uygulandığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin yabancı dil yeterliklerini belirlemeye yönelik düzenlenecek sınavın giriş belgeleri erişime açıldı.

Öğrencinin tercihine göre İngilizce ve Almanca gerçekleştirilecek yazılı sınav, saat 10.00'da tek oturum olarak uygulanacak. 81 il merkezinde yapılması planlanan sınavda öğrencilere 5 seçenekli 50 soru sorulacak ve 110 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, 20 Temmuz'da Bakanlığın resmi iletişim kanalları üzerinden ilan edilecek ve sınav puanları, sınavın tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

"Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı" giriş belgelerine "mebsonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

  • MEB sınavı
  • UDSP sınavı
  • Yabancı dil sınavı

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