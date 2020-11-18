18 Kasım 2020 Çarşamba 19:34 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:08

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı.

MEB'in açıklamasında "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz" denildi.

Uzaktan eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçul, "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

- Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

- Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

- Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir.

- Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir.