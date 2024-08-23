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Eğitim

Mekke ve Medine'deki Türk okulları için yeni karar! Girişimler sonuç verdi

Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 14:01 - Güncelleme:
Mekke ve Medine'deki Türk okulları için yeni karar! Girişimler sonuç verdi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerindeki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleriyle Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmının yeniden açıldığı belirtilen açıklamada, iki ülke makamlarının temasları sonucunda, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındığı, okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

  • Türk okulları
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