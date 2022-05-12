'Mesleki Eğitim Merkezleri Bilişim Teknolojileri İş birliği Projesi' imzalandı

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, MEB, İSO ve Casper iş birliğiyle "İSO MEİP MEM Bilişim Teknolojileri İşbirliği Projesi"ne start verildi.



Protokol; Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Casper Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aras Fakılı imzasıyla hayata geçirildi.

"Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) Bilişim Teknolojileri İş birliği Projesi" ile bilişim teknolojileri odaklı mesleki eğitimin ve istihdamın artırılması amaçlanıyor. Şartları sağlayanlar 6 ayda bilişim teknolojileri alanında meslek sahibi olma imkanına kavuşacak.

- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE NİTELİKLİ İSTİHDAM FIRSATI

Casper tesislerinde "Bilgisayar ve Cep telefonu Üretimi", "Bilgisayar ve Cep telefonu Teknik Servisi" konularında eğitim görecek kişiler; donanım, teknik servis ve GSM gibi yetkinlikleri bağlamında eğitim görecek ve bu eğitimleri sırasında asgari ücretin yarısı kadar ücret de alabilecek.

Eğitim programı sonunda gerçekleştirilecek olan yetkinlik sınavı ve mülakatlarda başarı gösteren öğrenciler aranan eleman niteliklerine kavuşacak ve Casper'da doğrudan istihdam fırsatı yakalayacak.

Açıklamaya göre, proje konsepti kapsamında yapılacak teorik ve uygulamalı eğitimlerle Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine bilişim alanında nitelikli istihdamın kapılarının açılması ve sanayide bilişim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının önemli bir kısmının karşılanması hedefleniyor.

Benzer iş birlikleri için bir model oluşturan projenin yeni işbirlikleriyle farklı alanlarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.