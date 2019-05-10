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Mesleki eğitimde kalite denetimi

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamı için kalite güvence sistemi kurdu. Okulları sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyet denetleyecek.

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MEB olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kalitesine odaklanarak kalite güvence sisteminin kurulması için aylardır çalışma yürüttüklerini bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  bu çalışmaların tamamlandığını söyledi.   Bakan Selçuk, “Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. MEB olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedefliyoruz. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermektir. Bu konuda ilk uygulamayı sektörle yaptığımız işbirlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz. Dış değerlendirme ekiplerinde işbirliği yaptığımız sektör temsilcileri de yer alabilecek. Kurumsal dış değerlendirmede başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz” dedi. 

YÖNERGE YAYIMLANDI 

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite güvencesi yönergesini de yayımladıklarını belirterek, “Böylece MEB olarak, mesleki ve teknik eğitimle ilgili dönüşüme bir yenisini daha eklemiş olduk” diye konuştu. Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacaklarını aktaran Bakan Selçuk, şunları kaydetti; Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkânları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek.

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