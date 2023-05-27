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Eğitim

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının patent ve marka tescili başvurularında artış

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet ve sınai haklar çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru sayısının 21 bin 34'e, tescil sayısının ise 3 bin 96'ya ulaştığını bildirdi.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının patent ve marka tescili başvurularında artış
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Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin buluş içeren özgün çalışmaları, yeni ürünlerin ve tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve bu konuda okullarda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını belirtti.

Mesleki eğitimdeki araştırma geliştirme çalışmaları ve inovatif yaklaşımlarla sektörle yapılan işbirliği neticesinde meslek liselerinde patent, faydalı model, marka, tasarım tescili ve ticarileşmesinde büyük atılım gerçekleştirildiğini bildiren Özer, ülkelerin kalkınmasında patent, faydalı model, marka ve tasarımla ilgili fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşmasının önemli olduğunu vurguladı.

Özer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Patent, faydalı model, marka ve tasarımla ilgili fikri ve sınai mülkiyet kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlar tarafından yapılan başvuru sayısı 21 bin 34'e ulaştı. Tescil sayımız ise 3 bin 96'ya çıkarak büyük bir artış sağlandı. Bu kapsamda 633 patent, 1150 faydalı model, 17 bin 940 tasarım ve 1311 marka başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 27 patent, 60 faydalı model, 2 bin 532 tasarım ve 477 marka olmak üzere 3 bin 96 tescil alındı."

Özer, tescili alınan 184 ürünün de ticarileşmesinin gerçekleştiğini, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesine 200 milyonun üzerinde gelir sağlandığını kaydetti.

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