'Türkiye'nin gelecek tasarımını buna göre yapmamız lazım'

Safran, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kastamonu Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilere seslenerek, içlerinden birçok Aziz Sancar'ların çıkacağını belirtti.

Öğrencilerin 10-15 yıl sonra Türkiye'nin en iyi yerlerine geleceğine inandığını belirten Safran, "Sizleri bakan, mühendis, doktor, hukukçu olarak göreceğim. Ben sizlerin gözlerinden bu ışıltıyı aldım. Beni mahcup etmeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

"Bu kuşak farklı bir kuşak"

Velilere de seslenen Safran, şöyle devam etti:

"Biz çocuklarımızla aynı tarihte yaşıyoruz ama aynı zamanda yaşamıyoruz. Bunu tüm eğitimciler, anne babalar çok iyi bilmeli. Tarih aynı, ama zaman farklı. Bu anlamda çocuklarımızın sorgulayan, analitik düşünen düşüncelerine saygı gösterin. Bu kuşak farklı bir kuşak. Bu kuşak bizler gibi yetişmiyor. Bilgi ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler 21. yüzyılda ve gelecek yıllarda insanlığı hiç beklemediği, hiç tahmin etmediği ve şimdiye kadar hiç görmediği bir takım gelişmelerle, sürprizlerle karşı karşıya bırakacak. Biz geleceği düşünüyoruz.

Bugünkü mesleklerin yüzde 65'i 2030-2040 yılında olmayacak. Bunların yerine yeni meslekler ortaya çıkacak. Buna göre kendimizi yetiştirmemiz, buna göre kendimizi ayarlamamız ve buna göre Türkiye'nin gelecek tasarımını yapmamız lazım. Özellikle milli eğitim sisteminin vizyonu sadece ülkenin bulunduğu coğrafya değil, bu coğrafyanın dışında da var olma stratejisini geliştirmektir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak olaya böyle bakıyoruz."

Başarının hep birlikte sağlanacağının altını çizen Safran, öğrencilerden çok çalışmalarını istedi.

Türkiye'nin her yerini öğretmenlerle donattıklarını anlatan Safran, "Türkiye'nin dağlarında, ovalarında, kırlarında, sahillerinde en ücra köşelerinde hiçbir çiçeğin kendi kendine açıp solmasına müsaade etmeyeceğiz demiştik. Kastamonu'nun hiçbir köyünde hiçbir kırsalında öğretmensiz köy kalmadı. Sadece bu yıl 515 öğretmen tayin ettik. " diye konuştu.

"Tablet ve bilgisayar size hakim olmasın"

Kastamonu'nun eğitimle ilgili ihtiyaçları için elinden gelen gayreti göstereceğini söyleyen Safran, şu değerlendirmede bulundu:

"Tablet, telefon, bilgisayar tutkunu öğrenciler sizlere sesleniyorum. Bu zihin istilacılarının savunmasız avları olmayın. Tablet ve bilgisayar size hakim olmasın. Tablet ve bilgisayara siz hakim olursanız ancak faydalı olabilir ama onlar size hakim olursa biliniz ki zihin avcılarının kurbanısınız. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Okul zamanında özellikle telefonları okula getirmemeye çalışın. Bu sizlerin çok zamanını alıyor. Bu konuyla ilgili bizler de çalışıyoruz. Bizlere öğretmenlerinize yardımcı olun. "

"Öğrencilerimiz LGS gibi sınavların stresinden kurtulacak"

Safran, sevgi ve şefkatin eğitimdeki önemini de vurgu yaptı.

"Gelecek 10 yıl içinde sınav stresini ortadan kaldıracak olan tedbirleri almaya çalışıyoruz." diyen Safran, "İnşallah bundan sonra öğrencilerimiz LGS gibi sınavların stresinden kurtulacak rahat bir eğitim hayatı sürdürecek. Bu ilk bakışta çok zor görünüyor ama inşallah bunu Türkiye olarak hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Vali Yaşar Karadeniz ise öğrencilerin toplum için daha hazırlıklı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve şiirler okundu. Öğrencilerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılar beğeni topladı.

Merkez Ortaokulu ile Kastamonu'da inşaatı tamamlanan 9 okulun toplu açılışının ardından Merkez Ortaokulu gezildi.