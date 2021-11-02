Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: İşte eğitime ayrılan bütçe...

2 Kasım 2021 Salı 10:25 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:33

Milli Eğitim Bakanı Özer: eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır.

"İKAME BİR YAKLAŞIM OLAMAZ"

Ayrıca Bakan Özer uzaktan eğitime yönelik, "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz." dedi.

"DEVAM ETMEKTE KARARLIYIZ"

Yüz yüze eğitim hakkında konuşmasına devam eden Bakan Özer, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. 289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz." dedi.