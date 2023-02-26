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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Evlatlarımızın her daim yanında olacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Beydağı ilçesinde Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.

AA26 Şubat 2023 Pazar 20:37 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Özer: Evlatlarımızın her daim yanında olacağız
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret eden Özer, "Malatya Beydağı'nda tüm konteyner ve okulumuzdaki tüm sınıflarımıza 1000 adet televizyon kurulumunu gerçekleştirdik. Çocuklarımız kurduğumuz prefabrik okulda eğitimlerini sürdürürken konteynerlerde TRT EBA içeriklerini izliyor. Evlatlarımızın her daim yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Afetzedelerle sohbet ederek, isteklerini soran Özer, öğrencilere "Oyunlar oynayıp çizgi film izlerken bir taraftan da burada kurduğumuz prefabrik okula gidip eğitiminizi sürdürmeyi, TRT EBA'yı izlemeyi ihmal etmeyin." dedi.

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