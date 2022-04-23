Milli Eğitim Bakanı Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti

Bakan Özer, TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre görüşen Özer, makamını temsili olarak Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Yağmur Sena Çeken'e bıraktı.

"Bugün bayram, bugün benim, bizim günümüz." diyerek konuşmasına başlayan Çeken, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini gönülden gönüle, yürekten yüreğe, kuşaktan kuşağa taşıyacaklarını söyledi.

Yağmur Sena Çeken, "Sayın Bakanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan ve dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne, babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz desteğe ve sevgiye layık olacağız. Çocuk bayramına sahip dünyanın en güzel ülkesinin en şanslı çocukları olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz, katılın sevincimize, dünyamız mutlulukla dolsun, bayramınız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, yüze yüze eğitime geçilmesinden memnun olup olmadığını sorması üzerine Çeken, "Tüm arkadaşlarımın yüz yüze eğitimden memnun olduğu gibi ben de yüz yüze eğitimden memnunum. Bakanımın verdiği kararın yanındayım." dedi.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenlerin yaptığı en başarılı işlerden bir tanesinin yüz yüze eğitime kararlılıkla devam etmek olduğunu vurguladı.

Kovid-19 sürecinde maskeye, mesafeye ve hijyene tüm okullarda, sınıflarda, eğitim kademelerinde büyük fedakarlıkla devam edildiğinin altını çizen Bakan Özer, "Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu şekilde coşkulu kutlanması 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitime başlama kararlılığının bir sonucu. Bu kadar coşkulu bir şekilde kutlamayı, tüm ülkemiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz özlemişlerdi." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini söyleyen Mahmut Özer, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bakan Özer, hatıra fotoğrafı çektirdiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

- BAKAN ÖZER, GÖRME ENGELLİ TANER'E DE MAKAMINI DEVRETTİ

Özer, ziyaret sonunda Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu birinci sınıf öğrencisi görme engelli ve albinizmli Taner Kara'ya da bir süre makamını devretti.