13 Eylül 2021 Pazartesi 13:34 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 13:59

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin merak edilen soruları TRT Haber'de cevapladı.

"OKULLARIMIZIN AÇILMASI İÇİN ÇOK KAPSAMLI BİR REHBER HAZIRLADIK"

Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.

"BİR HAFTADA 198 SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ"

Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

"OKULLARIMIZIN AÇIK KALMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK"

Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek.

"200'E YAKIN OKUL İKİLİ EĞİTİME GEÇTİ"

Kalabalık sınıflarda farklı önlemler alıyoruz valiliklere talimat verdik. İlçe veya il bazlı genel kurullar almayın. Bakanlık olarak böyle karar almayın. Problemin olduğu okulda öğrenci sayısı varsa ikili eğitime geçilebilir. Bununla ilgili çalışma palıdı 200'e yakın okul ikili eğitime geçti. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız.

"ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANI TÜRKİYE ORTALAMASINDAN YÜKSEK"

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

"ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ NE AŞI NE PCR ZORUNLULUĞU VAR"

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak.

"OKULLARIN AÇIK KALMASI MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.

"SÜRESİ GEÇMEMİŞ OLAN TÜM ADAYLARA BAŞVURU HAKKI TANIDIK"

(15 bin yeni öğretmen atanacak) Şu andaki öğretmen sayımız 1.2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitimin kalitesinin artması yönünde gereken her türlü desteği veriyor. Biz adil olmak durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2020 ve 2021 KPSS'sine giren tüm öğretmen adaylarımıza bu şansı tanıdık. Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık.