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Bakan Selçuk velileri uyardı: Kayıt parası mevzuata aykırıdır, veliler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden okula bağış taleplerine ilişkin 'Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Kayıt parasıyla ilgili soruşturmalar tamamlandı, gereken cezalandırmalar görevden almalarla ilgili işlemler sürüyor' ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup soruları yanıtladı.
 
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:
 
''(Velilerden okula bağış talepleri) Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır. Veliler ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirler. Kayıt parasıyla ilgili soruşturmalar tamamlandı, gereken cezalandırmalar görevden almalar vesaire ile ilgili işlemler sürüyor. Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu.
 
(Eğitimde iki ara tatil dönemi) Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı. Öğretmenlerin eğitiminin verimliliği konusunda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Çocukların ara ara dinlenmesi motivasyonu yükseltiyor. Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk. Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz.
 
(Okulların açık olduğu süre) Bizim şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planımız yok.
 
(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok.''

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