Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye

AA 18 Eylül 2020 Cuma 11:50 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 11:56

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasından bazı satırbaşları:

"(Uzaktan eğitim) Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye."

"İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir."



"Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu."

