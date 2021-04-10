Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimde 'fırsat adalet' için çalışıyoruz

DHA 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:16

Bakan Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin çevrim içi düzenlediği 'Eğitimde Dijital Dönüşüm' programına katıldı. Selçuk, çocukların gelecek tasavvurunda yerlerini almaları, akranlarıyla birlikte güzel şeyler oluşturmaları için ve insanların geleceğine dair güzel haberler üretmelerinin önemli olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, "Dünyadaki bu dönüşümde bizim çocuklarımızın adil bir şekilde yer bulabilmeleri ve rekabet edebilmeleri çok çok önemli. Bunun temelinde yatan kavram da 'fırsat adaleti' diye düşünüyoruz. 'Fırsat eşitliği' ifadesini kullanmıyoruz. Fırsat eşitliği; herkese eşit davrandığınızda herkese hak ettiği içeriği ya da muhtaçlığını gidermiş olmazsınız. Bu nedenle de 'adalet' kavramı çok daha sağlıklı" diye konuştu.

'YENİ NESLİN İHTİYAÇLARINA DUYARSIZ DAVRANAMAYIZ'

Bakan Selçuk, dijital dünya içine doğan çocukların çok daha farklı sorumlukları olduğunu belirterek, "Bugün artık alışverişini internetten yapan, sinemayı, tiyatroyu internetten izleyen bir nesil var karşımızda. Çünkü bu şartların içine doğdular ve biz onların bu ihtiyaçlarına karşı duyarsız davranamayız. Dünyanın gelecek 15-20 yılında yaşayacağı kırılmanın farkında olan kişiler olarak, bütün bu dünyadaki dönüşümü yeniden yeniden okumak zorundayız. Bu büyük kırılmaya hazır olmazsak, o zaman gerçekten de bu küresel dönüşümün ne olduğunu okumakta zorlanırız" dedi.

'HERKESE AYNI KİTAP, EĞİTİMİN DOĞASINA AYKIRI'

Dijitale doğru olan bu dönüşümün kitlesel eğitimden kişisele doğru gidişatı içerdiğini kaydeden Selçuk, "Bu insan doğasına daha uygun bir yaklaşım denebilir ama yine de içinde riskler barındıran yaklaşım. Sadece kitlesel eğitim, eğitimin doğasına aykırı. Herkese 40 numara ayakkabı vererek ya da herkese aynı içerik, aynı kitap, aynı yöntem; bunun aslında eğitimin doğasına aykırı olduğunun hepimiz farkındayız. Kişiselleştirmeyi nasıl yapacağız? İşte tam da burada eğitim teknolojilerinin büyük katkısı devreye giriyor. İnsanların kendi doğalarına uygun, potansiyellerini ortaya çıkarabilecek ortamlar oluşturmada üretmenin rolü, teknolojinin rolü önem kazanmaya başlıyor" diye konuştu.

'YAPILMASI GEREKEN ÇOK İŞ VAR'

Bakan Selçuk, Dünya Bankası ile yapılan 160 milyon dolarlık bütçeyle 3 yıl sürecek, uzaktan eğitim ve güvenli okullaşma projesinin sadece bugünün ihtiyaçlarına değil 10 yılın eğitim platformunun geleceğine yönelik hizmet olduğunu kaydetti. Selçuk, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmaları, sosyal duygusal becerilerini geliştirerek ilerlemeleri için yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, "Salgın döneminin en büyük kayıplarından bir tanesi sosyal duygusal becerilerle ilgili olan eksiklerdir. Bizim de bu konuda çalışmalarımız var, bir kısmını daha önce paylaştık, daha büyük bir kısmını da çok yakında paylaşmayı planlıyoruz" dedi.