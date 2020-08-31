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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ilk ders zilini çaldı

Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ders zilini çaldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:05 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:09
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