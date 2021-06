Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var

DHA 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:26 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:26

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "8'inci sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar" dedi.

Bakan Selçuk'un paylaştığı görsellerde ise LGS'ye ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre, LGS'nin birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da olacak. Öğrenciler, en geç saat 09.00'da okulda hazır bulunacak. Veliler, Covid-19 tedbirler kapsamında okul bahçesine alınmayacak.

SINAVDA MASKE KULLANIMI

Sınavdan 1 gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek. Ayrıca okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi olacak ancak salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından öğrenciler, isterse sınav sırasında maskesini çıkarabilecek. Sınav binalarında yine yedek maske bulunacak. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak. Merkezi sınav sonuçları, 30 Haziran'da açıklanacak.