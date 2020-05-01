Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan aileler için oyun önerisi

AA 01 Mayıs 2020 Cuma 16:18 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 16:18

Bugün doğum günü olan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük bir doğum günü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda "Bir de böyle yürü", "Bana beni anlat" ve "Kağıtlara basma" isimli 3 oyun ile bunların nasıl oynanacağına ilişkin kuralların anlatıldığı görseller yer aldı.