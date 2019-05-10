18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0839
  • 6,8464
  • 251.77
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere mektup

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla velilere mektup yazdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocukların sahip oldukları, her insanı kucaklayan, herkese eşit davranan, eşit seven, ayırmayan, ayrıştırmayan yüce duygularını, davranışlarımızla ellerinden almayalım. Emin olun ilk durağımız çocukları eğitmek değil. Yeniden başlamak için ilk durağımız biziz, kendimiziz." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Selçuk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla velilere mektup yolladı.
 
Mektubuna, "Sevgili anneler babalar, en baştan başlayacağız, 'merhaba' dediğimiz yerden, tanıştığımız ilk günden, göz göze geldiğimiz ilk andan..." hitabıyla başlayan Selçuk, engelliye bakışın, selamlamanın, hal hatır sormanın, haklarının nasıl teslim edildiğinin çok önemli olduğunu vurguladı.
 
Çocukların kabul duygusunun çok yüksek olduğunu belirten Selçuk, onların, gören ile göremeyeni, duyan ile duyamayanı, yürüyen ile yürüyemeyeni birbirinden ayırmadıklarını ifade etti.
 
Ziya Selçuk, çocuklar için insanlar arasında fark olmadığını, farkı zamanla yetişkinlerden öğrendiklerini aktardı. Selçuk, "Çocuk eğitimi sözle, söylemle değil, hal ile örnek olmakla yapılır. Çocukların sahip oldukları, her insanı kucaklayan, herkese eşit davranan, eşit seven, ayırmayan, ayrıştırmayan yüce duygularını, davranışlarımızla ellerinden almayalım. Emin olun ilk durağımız çocukları eğitmek değil. Yeniden başlamak için ilk durağımız biziz, kendimiziz. Kendimizi bilmek en değerli yolculuğumuz. Biz, başlangıç noktamızı kendi kalplerimizden verelim." değerlendirmesinde bulundu.
 
Varılacak noktanın engelli çocukların eşit haklarda, eşit koşullarda eğitim gördüğü ve çocukluğunu yaşadığı sevgi dolu güzel günler olması temennisinde bulunan Selçuk, "Sevmeden sevgi, saymadan saygı gelmez. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konudaki ödevlerimize çalışıyor, her geçen gün yeni hizmetler ortaya koyuyoruz. Ürettiğimiz hizmetlerin toplumsal değere dönüşmesi için sizlerin katkısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den Facebook'a ağır ceza

Türkiye'den Facebook'a ağır ceza

Tunus'ta göçmen faciası: Çok sayıda ölü var

Tunus'ta göçmen faciası: Çok sayıda ölü var

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Türk pilotlardan müthiş hareket! F16'larla bakın ne yaptılar?

Türk pilotlardan müthiş hareket! F16'larla bakın ne yaptılar?

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

Buna sahip olan kimse ölmeyecek
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

Şakalaşma ölümle bitti

Şakalaşma ölümle bitti

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA