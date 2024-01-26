Milli Eğitim Bakanı Tekin velileri uyardı: Kendi üstümüze düşeni yapmak zorundayız

Zeytinburnu Belediyesi tarafından inşa edilen Telsiz Mahallesi Semt Konağı'nın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın akademik başarıları üzerinde okulların, öğretmenlerin katkısı tahmin ettiğiniz kadar çok değil. Akademik çalışmalar yüzde 40-50 etkilediğini gösteriyor. Bu çocukların yüzde 100 başarılı olmalarını istiyorsak kimden destek almamız gerekiyor? Adres buralar; sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin, toplumun, esnafın, çiftçinin bu süreçte katkısı olması gerekiyor. Ben o yüzden bu türden etkinliği bizlerle paylaştığı, öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sunduğu için Ömer başkana teşekkür ediyorum. Bu bina doğru işlerin belediyesi olduğunu gösteriyor. Bu fasıl açılmışken dünyadaki bütün akademik çalışmaların üzerinde en çok etkisi olan durumun aile olduğunu gösteriyor" dedi.

"GÜNDE KAÇ SAAT KİTAP OKUYARAK ÇOCUĞUNUZA ÖRNEK OLUYORSUNUZ?"

Ebeveynlerin de kitap okuması gerektiğini söyleyen Bakan Tekin, "Örnek olsun diye söylüyorum; çocuklarımızın dijital bağımlılıklarının önemli bir sebebi anne, baba ve aile ortamındaki yaşadıkları, gördükleri. Yani çocuğunuza 'Evladım cep telefonunu bırak, televizyonu kapat' diyeceğimiz yerde kendimizi sorgulayalım. Dijital bağımlılık, televizyon benzeri hastalıklarımız ne düzeyde? Çocuklarımızın yanındayken bu bağımlılıklarımızı sınırlandırabiliyor muyuz? Daha somut bir örnek vereyim size: Çocuklarımıza boş zamanlarında kitap okuyun diye tavsiye ediyoruz. Sizler de tavsiye ediyorsunuz? Peki, siz günde kaç saat okuyorsunuz? Günde kaç saat kitap okuyarak çocuğunuza örnek oluyorsunuz? Bir rakam vereyim size: Hindistan'da, Çin'de, Tayland'da ebeveynlerin haftalık kitap okumaları 10 saat bandında. Bizde kaç saat? 5 saate yakın. İstirhamım şu ki; çocuklarımıza ödev vermedik, ara tatildeyiz. Bu çocuklarımızın başarılı olmalarını istiyorsak, çocuklarımızın akademik başarılarının istediğimiz şekilde gelişmesini istiyorsak önce kendi üstümüze düşeni aile ve toplum olarak yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"ÖMRÜNÜN YÜZDE 10'UNUNU OKULDA GEÇİRİYORLAR"

Çocukların ömürlerinin yüzde 10'ununu okulda geçirdiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Toplum ne kadar eğitimle ilgili, toplum ne kadar eğitimi önemsiyor o açıdan da bakmamız lazım. Tek tarafından bakarsak kendimizle kıyasladığımızda, biz o ülkelerden daha yüksek sayıda eğitim veriyoruz. Daha fazla öğretmenimiz, daha fazla okulumuz var, her şeyimiz daha güzel. Yaptığımız hesap ortada. Yaklaşık ömrünün yüzde 10'ununu okulda geçiriyorlar. Geriye kalan vakitlerini toplumda geçiriyorlar. Çocuklarımızın başarısızlığından söz ediyorsak, eğitim-öğretim süreçlerinin aksaklıklarından şikayet ediyorsak biz hep beraber bu taşın altına elimizi sokmalıyız" ifadelerini kullandı.

"TELSİZ MAHALLEMİZDEKİ YAVRULARIMIZIN, ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL YAŞAM MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Programda konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Hızla tamamlamak nasip oldu. Diğer semt konaklarımızda olduğu gibi burada da 10 doktorluk bir aile sağlığı merkezimiz olacak. Semt konaklarımızdaki aile sağlığı merkezlerinin büyük bir ihtiyacı karşıladığının farkındayız. Bu dönem için bu açtığımız ikinci aile sağlığı merkezi. Üçüncüsünü de mart ayında fuar merkezinin zemin katında hizmete alacağız. Bu bilgievimiz biraz daha gelişmiş bir bilgievi oldu. Bir müzik atölyesi var, görsel sanatlar atölyesi var, bilgisayar ve kütüphanesi var. Bir sinema ve konferans salonu ile Telsiz Mahallemizdeki yavrularımızın, çocuklarımızın sosyal yaşam merkezi haline gelecek" dedi.

Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte Telsiz Mahallesi Semt Konağı'nı gezdi. Açılışa Bakan Tekin, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.