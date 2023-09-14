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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den liselerde devamsızlıkla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde devamsızlıkla ilgili 'Yönetmelik değişikliklerimizle okula devamı önemsediğimizi, öğrencilerimizin açık lise başta olmak üzere örgün eğitim dışı kurumlara geçişinin uygun olmadığını söylüyoruz.' ifadesini kullandı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den liselerde devamsızlıkla ilgili açıklama
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.

Kabulde, 2023-2024 eğitim öğretim yılında birlikte yürütülecek çalışmalar ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) kapsamına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekin görüşmede, her yıl olduğu gibi bu yıl da 9-12. sınıf kazanımları ve ders kitaplarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca ÖSYM'ye gönderileceğini anımsattı.

ÖSYM soru bankasına soru yazımının ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacağını belirten Tekin, soru hazırlığında Bakanlığın öğretim programları ve ders kitaplarının rehber alındığının altını çizdi.

Öğretmenlerle buluşmalarında okula devam konusunun sıklıkla gündeme geldiğini dile getiren Tekin, "Yönetmelik değişikliklerimizle de okula devamı önemsediğimizi, öğrencilerimizin açık lise başta olmak üzere örgün eğitim dışı kurumlara geçişinin uygun olmadığını söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Tekin, ÖSYM ile bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edileceğini ve yakın zamanda soru bankasına yeni soru üretme çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

ÖSYM Başkanı Ersoy ise YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerin okula devamları ve derslere aktif katılımlarının önemine değinerek, öğrencilerin ders kitaplarının birincil kaynak olduğu bilinciyle konu içeriklerine dikkat etmeleri, kitaplarda yer alan ölçme değerlendirme etkinliklerini yapmaları durumunda başarılı olacaklarını vurguladı.

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