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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğrencilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencileri 'yıl sonu faaliyet haftası' kapsamında okullarda düzenlenecek sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere aktif katılmaya davet etti.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğrencilere çağrı
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son haftasında, tüm kademelerde "yıl sonu faaliyet haftası" ile keyifli ve eğitici bir şekilde yaz tatiline girmeye hazırlık yaptıklarını belirtti.

"Yıl sonu faaliyet haftası" ile öğrencilerin, ders kitaplarının ötesine geçerek farklı alanlarda becerilerini geliştirme, yeni şeyler keşfetme ve eğlenerek öğrenme imkanı bulacaklarını vurgulayan Bakan Tekin, "Bu hafta boyunca sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler başta olmak üzere birçok etkinlik öğrencilerimizi bekliyor olacak. Bugün itibarıyla başlayacak olan bu özel haftada, tüm öğrencilerimizi aktif katılıma ve coşkuyla bu etkinliklere dahil olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri yıl boyunca gösterdikleri emek ve özveri için tebrik eden Tekin, eğlenerek öğrenilen bir hafta olmasını diledi.

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