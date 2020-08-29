AA 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:10 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:05

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hakkında öğrencilere uyum konusunda paketler hazırlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı." dedi.

"İLK KEZ ÇOCUKLARIMIZA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI VERİLECEK"

Selçuk, "İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz." dedi.

"Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi ifade ettik"

Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:

"Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da geçen bir deklerasyonu oldu. Biz talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her bir okulun şartı, ücreti farklı, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var."

(Yeni eğitim öğretim yılı) Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık

İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek

5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz

(Yüz yüze eğitim) Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız

21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok