İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2020 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1265
  • EURO
    9,591
  • ALTIN
    490.562
  • BIST100
    1251.98
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatilin başlayacağını açıkladı.

DHA11 Kasım 2020 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:34
ABONE OL

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum. Çocuklar beni okulda görür görmez 'Hocam, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim. Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.