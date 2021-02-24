AA 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:32

Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından Hacı Bektaş Veli Ortaokulu'nda düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerle beraber aşının ilk dozunu yaptırdığını anımsatarak, tüm öğretmenlerin aşılanmasının, aşı tedariki programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından planlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunun, çocukların hayatının daha da güzelleşmesi, eğitim ve öğretim kalitesinin daha da artması üzerine olduğuna işaret eden Selçuk, "Bugün burada bu amacı hayata geçirmek için bulunuyoruz. Sadece burada mı? Tabii ki değil. 15 Şubat'ta Iğdır'daydık. Arkadaşlarımızla beraber 10 eğitim kurumunun açılışını orada gerçekleştirdik. Dün Ankara'daydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara'daki 360 eğitim tesisinin açılışını yaptık. İnşallah perşembe günü Edirne'de olacağız. Perşembe günü Edirne'de de 6 eğitim kurumumuzun açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "ÇOCUKLARINIZIN EVRENSEL, MİLLİ, MANEVİ DEĞERLER ÜZERİNDE HAKKIYLA YETİŞMESİ BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK"

Bütün çabalarının gelecek için olduğunu belirten Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bütün bu binaların yapılıyor olmasının emin olun Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin, ülkemizin, halkımızın, milletimizin, çocuklarımızın, dünyadaki eğitim sistemleriyle rekabet edebilir bir şekilde mesafe alması için, tüm çabamız, bütün gayretimiz, çocuklarımızın ülkemizin geleceği için dimdik ayakta durmasını sağlamak için. Hepimizin evlatları, hepimizin çocukları bizim gurur vesilemiz, bizim kıvanç vesilemiz ve onları böyle yetişmiş gördükçe bu topraklarda bu bayrağın çok daha dik bir şekilde duracağından da eminiz. Çocuklarınızın bu ülkenin hayallerini, bu ülkenin düşüncelerini, bu ülkenin ülkülerini dikkate alarak yetişmesi evrensel değerler üzerinde, milli değerler üzerinde, manevi değerler üzerinde hakkıyla yetişmesi bizim için çok kritik. Bu çerçevede de tüm arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz."

- "CANLI DERS SAYISINDA, EBA'YA GİRİŞTE DÜNYA BİRİNCİSİ OLDUK"

Dünyadaki tüm ülkeleri izlediklerini ve eğitimle ilgili gördükleri çalışmaları Türkiye'yle karşılaştırmalı olarak ele aldıklarını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şundan emin olunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, çocuklarınızın eğitimden geri kalmaması için her ne icap ediyorsa yapıyoruz. O yüzden de eğitim ve bilişim ağında biliyorsunuz dünya ödül aldık. Canlı ders sayısında, yine biliyorsunuz, EBA'ya girişte dünya birincisi olduk. Çocuklarınızın daha iyi bir eğitim alması için öğretmenlerimizle beraber, meslektaşlarımızla beraber, yöneticilerimizle beraber, sayın valilerimizle, kaymakamlarımızla, belediyelerimizle hep beraber el birliği içinde çalışıyoruz ve sizlerin de çocuklarınızın eğitimi konusunda daha mutlu olmanız çabasındayız."



- "EĞİTİM YATIRIMLARI ARTARAK DEVAM EDECEK"

Çorum'da 154 derslikli 9 ilkokul, 88 derslikli 5 ortaokul, 8 derslikli anaokulu, 100 kişi kapasiteli bir kız pansiyonu, 12 derslikli 5 lise, 16 derslikli bilim sanat merkezi, 16 özel eğitim okulu ve bir spor salonunu hizmete açtıklarını bildiren Selçuk, bu yatırımların çocukların daha ferah ortamlarda ve daha kaliteli eğitim alabilmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Bu yatırımların artarak devam edeceğini belirten Selçuk, "Salgın dönemi de olsa çocuklarımızın okullarının niteliğinin artırılması, güçlendirilmesinin yapılması, eski binaların yıkılıp yenisinin yapılması, bizim planlarımız ve programlarımız dahilinde. Bunları ödevimiz olarak görüyoruz, ama bu binaları yapmak yetmiyor. Bunun içeriğini doldurmak gerekiyor. Buradaki hayatı güzelleştirmek gerekiyor. Buradaki öğretmenlerin mutluluğu, çocukların mutluluğu, velilerin mutluluğu için gayret göstermek gerekiyor. İşte bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.