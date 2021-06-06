Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınav çıkışında öğrenciler ve veliler ile bir araya geldi

AA 06 Haziran 2021 Pazar 15:33 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 15:33

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1 milyon 243 bin 801 öğrenci ve ailesinin yaşadığı LGS heyecanına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ortak oldu. Öğrenciler sınavdayken okul kapısında velilerle sohbet eden Selçuk, onlarla gençlerin sınavdan çıkışını bekledi. Bakan Selçuk, sınav sonrasında adaylarla bir araya geldi.

Sınav bitimine yakın bir saatte Ankara Öveçler'de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokuluna giden Bakan Selçuk, okul bahçesinin dışındaki veliler ile sohbet etti.

Salgın döneminde sınav hazırlıkları, uzaktan eğitim süreciyle ilgili velilerle görüş alışverişinde bulunan Selçuk, ailelerle gençleri bekledi.

Sınav sonrasında okul bahçesine çıkan öğrenciler, Bakan Selçuk'un ziyaret sürpriziyle karşılaştı.

Sınav değerlendirmelerini Ziya Selçuk ile paylaşan öğrenciler, birlikte bol bol fotoğraf da çektirdi.

Normal koşullarda 3 bin 800 dolayında okulda sınav yapılırken son iki yıldır öğrencilerin kendi okullarında ya da evlerine en yakın okulda sınava girebilmeleri için sınav yapılan okul sayısının 18 bine çıkarıldığını belirten Selçuk, "Sınav öncesinde de sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz." dedi.

Sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını hatırlatan Selçuk, yerleştirme döneminde rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan Bakan Selçuk, Twitter paylaşımında da 2021 LGS'yi planladıkları gibi sorunsuzca tamamladıklarına işaret ederek, sınavda görev alan meslektaşları başta olmak üzere destekleri için sağlık ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Ziya Selçuk, sonucun her koşulda çocukların mutluluğu ve umudu olması temennisinde bulundu.