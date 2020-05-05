Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak! 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri ne zaman?

05 Mayıs 2020 Salı 17:53 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:53

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak! Sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru yapacak olan adaylar MEBSİS üzerinden 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları başlamış olup, son başvuru tarihi 12 Haziran 2020’dir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir" dedi. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu ne zaman başlıyor? İşte 2020 Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik için detaylar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk mesajında, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bakan Selçuk aynı zamanda sözleşmeli öğretmenlik başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin broşür de paylaştı.

İlan.gov.tr'de yayınlanan ilanda adayların başvurularını 12 Haziran 2020 tarihine kadar yapmaları gerektiği ifade edildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurular 1 Haziran'da başlayacak ve 12 Haziran'a kadar sürecek. Atama sonuçlarının ise 8 Eylül'de açıklanacağını duyuruldu.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU

Bu Duyuru 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.

Başvurular Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi’nde belirlenen alanlar sınırlılığında ve Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde alınacaktır.

Adayların, sözlü sınava katılmak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları ile eğitim kurumu tercihleri için yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59)tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle “Ek-5 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri” tablosunda yer alan iletişim numaralarını kullanarak ilgili il millî eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, http://personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR

1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

2. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

3. Başvuruda adaylar, Ek-2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edeceklerdir.