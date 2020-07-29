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Eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan 18 yaş ve üstü açık öğretim öğrencileri için sınav açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim okullarında 18 yaş ve üstü öğrencilerin, 3'üncü dönem sınavlarının yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındığını duyurdu. Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:59
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlara yönelik açık öğretim hizmetlerinin, MEB'e bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütüldüğü bildirildi. Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de yürütülen hızlı ve etkin mücadele kapsamında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1'inci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmelerinin veya mezun olmalarının sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacaktır. Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır. Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacaktır."

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