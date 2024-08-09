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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerinin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurularının 13 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 19:37 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları başlıyor
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" adresinden elektronik başvuru formu doldurularak, 13-15 Ağustos'ta alınacak. Atama işlemleri, 22 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024'ten itibaren yapılacak.

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