Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi dünyanın en başarılı ikinci çağrı merkezi seçildi

AA 27 Kasım 2020 Cuma 16:56 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 16:56

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Selçuk'un MEBİM'in dünya ikinciliğini kutlamak üzere çağrı merkezi yöneticileri, takım liderleri ve vatandaş temsilcileriyle çevirim içi ortamda bir araya geldiği belirtildi.

Buluşmada çağrı merkezinin bulunduğu Van'ın Erciş ilçesine selamlarını ileten Bakan Selçuk, MEBİM ekibini de aldığı ödül nedeniyle kutladı.

Harika bir ekibin başarısının, bu ödülle taçlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Dünya ikinciliği tesadüfen olabilecek bir şey değil. Yaptığınız iş sadece teknik bir konu olamaz. Sizler sevginizi, şefkatinizi esirgemeden, insanlara yardımcı olmanın hassasiyetini sonuna kadar taşıyan bir bakış açısıyla görevinizi yapıyorsunuz. Aldığınız ödülle çok güzel bir haber verdiniz. Tüm arkadaşlarım çok büyük bir alkışı hak ediyor. Sahada işi yapan sizlersiniz. Vatandaşımız sizi aradığında Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişki kuruyor. Her iş çözümlenemeyebilir ama telefonu kapattıklarında 'Benim derdimle ilgilendiler. Allah razı olsun, ellerinden geleni yaptılar.' diyerek memnuniyet duymaları en önemli hedefimiz. Daha iyisi için de hep beraber gayret edeceğiz. Sizin daha mutlu ve verimli çalışabilmeniz için katkı sağlayacağız."

Birim Yöneticisi Sevda Turan Şahin de MEBİM’in daha önce sadece bir ihbar ve şikayet hattı olarak algılandığını ama artık psikososyal destek, uygulanabilir her türlü önerinin hayata geçirilmesi için irtibat sağlamak gibi hizmetlerle önemli bir imaj değişikliği yaşandığını belirtti.

Şahin, "Bugüne kadar 3 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet verdik. MEBİM'in artık kamunun en önemli bilgi hattı olduğunu gözlemledik." ifadesini kullandı.

- DÜNYA FİNALLERİNE KATILACAK

Dünya Çağrı Merkezi tarafından gerçekleştirilen Contact Center World Awards 2020 EMEA ödülleri kapsamında finallere katılan 50’den fazla ülkeden 1500 çağrı merkezi arasından "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde dünya ikincisi olan MEBİM, pek çok çağrı merkezini geride bıraktı.

İki aşamalı bir süreçte değerlendirilen yarışmanın ilk aşaması Amerika, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da düzenlendi.

Contact Center World organizasyonunun tüm bölgelerde gerçekleştirdiği yarışmalarda, birincilik ve ikincilik elde eden projeler, dünya finaline doğrudan katılma hakkı kazanırken, MEBİM 9-11 Şubat 2021 tarihinde çevirim içi olarak gerçekleştirilecek dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek.

MEBİM, 2011'de Van'da yaşanan depremin ardından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında depremzedelerin hayata tutunması, engellilere istihdam sağlanması ve Bakanlığa 7/24 ulaşılabilmesi amacıyla Erciş'te Mart 2012'de faaliyetlerine başlamıştı.