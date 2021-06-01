Milli Eğitim Bakanlığı LGS kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklara başladı

AA 01 Haziran 2021 Salı 14:49 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 14:49

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 6 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını, AA muhabirine açıkladı.

Sınavın Kovid-19 salgını koşullarında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınan önlemlerin gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildiğini aktaran Özer, ayrıca 81 ilde hazırlıklarda gelinen noktanın ayrıntılı olarak ele alındığını bildirdi.

Özer, 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak sınavın 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Salgın nedeniyle sınava katılacak öğrenciler kendi okullarında katılacağı için 2021 yılında sınav yapılacak okul sayısı 2019 yılında önemli oranda artırıldı. 2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı.

Salgın tedbirleri nedeniyle görevli sayısında da artışa gidildi. 2019 yılında 148 bin 946 sınav görevlisi görev yapmıştı. 2021 yılında ise yaklaşık 350 bin sınav görevlisi görevli olacak. Ayrıca rehber öğretmenleri sınav günü salgın tedbirlerinin uygulanmasında okullarda destek verecekler. Sınav binası ve bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanacaklar.

2020 LGS sınavında olduğu gibi sınava girecek tüm öğrencilere ve sınavda görev alacak öğretmenlere, maske ve dezenfektanlar okullarda ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca, sınav binalarında el antiseptiği ve yedek maske bulundurulacak."

Öte yandan, Bakan Yardımcısı Özer'in başkanlığında yapılan toplantıya, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.