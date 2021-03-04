Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri Dede Korkut hikayeleri ve Anadolu masallarıyla buluşturacak

AA 04 Mart 2021 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 14:02

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO iş birliğiyle öğrencileri Anadolu masalları ve Dede Korkut hikayeleriyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Anadolu Masalları Projesi'nin hazırlıkları tamamlandı.



Proje, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı" ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, babaannesinin "Ot kökü üzerinde biter" sözünü anımsatarak kişinin şahsiyetinin olgunlaşmasının, kimliğinin ortaya çıkmasının ve kişiliğinin yapılanmasının, kendi kökü üzerindeki değer sistemine dayandığında evrensel olana bir nefes, soluk verilebildiğini ve milli olanı geliştirilebildiğini, kendi tekamülü içerisinde dönüştürebildiğini ifade etti.

Tüm dünyayla yarışma, dayanışma ve rekabet içerisinde olunacaksa ve çocuklar, dünyadaki akranlarıyla bir şekilde yarışacaksa teknolojinin çok ötesinde öncelikle içerik üzerinde yeniden düşünülmesi gerektiğini belirten Selçuk, teknolojiye ulaşmanın kolay olduğunu ancak asıl meseleyi, içeriğe ne konulacağının oluşturduğunu söyledi.

Selçuk, şunları kaydetti:

"İşte bu 'Anadolu Masalları Projesi' Dede Korkut'un masalları projesi, bizim kopmuş olan tanelerimizi bir araya getiren, bağlayan ve birlikte aynı düşünce ufkunu selamlayan bir ülkü etrafında, ilke etrafında birliğimizi sahici bir şekilde, sloganlardan uzak ve bir şekilde içi boş söylemlerden ari bir şekilde bize sunuyor. İşte bu nedenle de masal kelimesinin büyüsünü tekrar tekrar vurgulamamız lazım ve 220 bin öğretmenin masal öğretmenliği sertifikası alması ve bu ilkenin kılcal damarlarında bu sertifika suretiyle çocuklarımızın kulaklarına, gönüllerine Anadolu'nun, Türk dünyasının binlerce yıllık nefesini sunmaları, armağan etmeleri çok büyük bir eser olarak karşımızda duruyor."

Bakan Selçuk, proje için saniyesini, dakikasını, saatlerini, günlerini ya da aylarını harcayan, milletin ve dünyanın zor zamanında, büyük fedakarlık gösteren herkese teşekkür etti.



Bu teşekkürün, gerçek bir mesele etrafında buluştuklarında ne kadar gayretkeş ve sahici projeyle buluştuklarında ne kadar gönüllü olduklarının basit bir işareti niteliği taşıdığını söyleyen Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"YouTube kanalının kurulması, kitaplarının bastırılması, öğretmen eğitimlerinin yapılması, sertifikasyon sisteminin oluşturulması ve her yaş düzeyinde bunların anlamlandırılması ve çocuklarımıza ulaşmak için, bu topraklarda ortak bir dil geliştirmek için, var olan bir dilin kendi evrimini, dönüşümünü tamamlamak için elimizde güzel bir muhteva söz konusu ve bunu daha da geliştirmek, daha da ilerletmek ve bütün okullarımızdaki, köylerimizdeki, kırsaldaki, kentlerdeki metropollerdeki öğretmenlerimizin desteğiyle çocuklarımızın rüyalarına, hayallerine, düşünce ve duygu dünyalarına bir zenginlik katmayı bir gaye olarak biliyoruz ve bu gayenin de peşinde olduğumuz için burada beraberiz. Ben bu tür çalışmaların sadece ulusal seviyede değil aslında evrensel seviyede de katma değerler oluşturduğunun farkındayım."

Slogan seviyesinde bir sorumluluk yüklemek, iyilik davetinde ya da ahlaki telkinde bulunmak yerine bu değeri "ahlaklı olmak" şeklinde bir duruşla yaşatacaklarını belirten Selçuk, yoksa sloganla dikte ederek herhangi bir şekilde bunların içselleşmesi ve çocukların ruhuna hitap etmesinin çok mümkün olmadığını söyledi.



Tüm ilçelere Masal Evleri kurarak aslında "Bir masal ile nasıl gerçek inşa edilir" projesine de yol açmak istediklerini belirten Selçuk, "Gerçek, masalla inşa edilir; gerçek, hayalle inşa edilir. O yüzden de bu çabalar, emin olun sadece bu günü aydınlatmıyor. Bu çabalar, emin olun müthiş bir geleceği aydınlatıyor ve bu topraklarda hiç kimsenin kendisini köksüz, çaresiz, ufuksuz hissetmemesi için bize yol işaretleri sunuyor. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. " değerlendirmesinde bulundu.



Programa, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan Boyacı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da katıldı.

- PROJENİN DETAYLARI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında bugüne kadar "Masal Anlatıcılığı" mesleki gelişim programına katılan 89 bin 168 öğretmen sertifika aldı.

Bakanlık, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile öğrencilere yönelik, 15 masal kitabı, kılavuz kitap, oyun kartları, masalların seslendirildiği ve şarkılarının yer aldığı 2 CD ve parmak kuklalarından oluşan Anadolu Masalları Eğitim Setleri hazırladı.



"Okul Öncesi Anadolu Masalları Eğitim Seti" 11 bin, "Anadolu Masalları İlkokul 1-2 Eğitim Seti" 10 bin 500, 13 hikaye kitabı, 1 masal mini sözlüğünün yer aldığı ortaokul öğretmenleri ve öğrencileri için hazırlanan "Dede Korkut Hikayeleri Eğitim Seti ise 10 bin 500 adet basılarak dağıtıldı.

Eş zamanlı olarak tüm illerde Anadolu Masalları il koordinatörlükleri oluşturuldu. Koordinatörlükler, çevrim içi masal okuma etkinlikleri düzenledi.

Proje için kurulan Anadolu Masalları YouTube kanalında yayınlanan 270 masala ünlü isimler, sanatçılar, öğretmenler ve çocuklar ses verdi. Youtube kanalındaki masallar yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Ayrıca her yaştan katılımcıya özel masal anlatımları, masal ve tekerleme şenlikleri de düzenleniyor.

Öte yandan her ilde "Anadolu Masal Evleri"nin kurulması yönünde çalışmalar başlatıldı. İlk Anadolu Masal Evi Ekim 2020'de Eskişehir'de faaliyete geçti. Mersin ve Ankara'daki Anadolu Masal Evleri de kısa süre içinde çocukları ağırlamaya hazır olacak. Erzincan, Artvin, Edirne, Afyon, İstanbul, Çorum, Bayburt'un da aralarında bulunduğu 23 ilde de masal evi kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.