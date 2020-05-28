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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı 'Oyun Alfabesi' hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için 'Oyun Alfabesi' hazırladıklarını belirterek, çocuklardan da öneri beklediklerini bildirdi.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 16:06
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Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, evde kalma sürecinde küçücük bir odada oyun oynayan çocuklar için Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında "Oyun Alfabesi" hazırladıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, "Dünyanın en yetenekli tiyatrocuları olan çocuklarımızdan da önerilerini 'oyunalfabesi@meb.gov.tr'ye göndermelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyun Alfabesi"nde her harfe ayrılan kutuda bir oyun yer alıyor. İsteyen çocuklar, alfabedeki oyunlara benzer şekilde hazırladıkları oyunları, Bakanlığın "oyunalfabesi@meb.gov.tr" adresine gönderecek.

MEB, gelen oyunları, "Çocukların Dilinden Oyunlar" adıyla kitaplaştıracak.

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