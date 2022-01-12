İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2022 Çarşamba / 9 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8104
  • EURO
    15,7102
  • ALTIN
    807.982
  • BIST100
    2061.38
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Milli Eğitim Bakanlığı 'Özel Eğitim Çocuk Dergisi'nin son sayısını yayımladı
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı 'Özel Eğitim Çocuk Dergisi'nin son sayısını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'Özel Eğitim Çocuk Dergisi'nin 'Toprak' konulu kış dönemi sayısı, 'ozelegitimcocuk.meb.gov.tr' adresinde yayımlandı. 'Toprak' dosyasının yanı sıra dergide şiirlerden masallara, hikayelerden denemelere, bilmece-bulmacalardan çizgilere birçok içerik yer alıyor.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:39
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda üç ayda bir yayımlanan derginin altıncı sayısı hazırlandı.

"Su" dosya konusuyla yayımlanan bir önceki sayıda, yeni yayın döneminde "anasırıerbaa" adı verilen dört unsurun sayfalara taşınacağı ve sonraki sayılarda sırasıyla "toprak", "hava" ve "ateş" dosya konularının ele alınacağı duyuruldu.

"Toprak" dosya konusunun ele alındığı ve "Bereketli Topraklar Üzerinde" başlığıyla yayımlanan derginin bu sayısında, pek çok yazı bulunuyor.

- HİKAYE, MASAL VE DENEME YAZILARI YER ALIYOR

"Toprak" dosyasının yanı sıra dergide şiirlerden masallara, hikayelerden denemelere, bilmece-bulmacalardan çizgilere birçok içerik yer alıyor.

Yazar Gökhan Özcan'ın "Bir Elim Yağda, Bir Elim Balda" ve Abdullah Harmancı'nın "Dokunmatik Hikayeler" adlı hikayelerinin yer aldığı derginin "Biricik Soru Binbir Cevap" köşesine Varol Yaşaroğlu konuk oldu.

Sinema bölümünde, Hilal Turan'ın, okurları "Loraks" filmini izlemeye davet ettiği dergide, para atletizmde dünya şampiyonu olan Esra Bayrak, yaşam öyküsünü paylaştı.

- DERGİ ENGELLİLER İÇİN DE ERİŞİME AÇIK

Görme, işitme, bedensel veya zihinsel bir engeli bulunsun bulunmasın, özel bir yeteneği olsun olmasın tüm çocukların severek okuduğu dergi, herkesin erişimine açık. Bu kapsamda, "ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" adresinde, derginin içeriği seslendirme, sesli betimleme ve Türk İşaret Dili desteği ile birlikte sunuluyor.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Özel Eğitim Çocuk Dergisi
  • Toprak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.