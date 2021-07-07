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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi açıkladı! Okullar 6 Eylül'de açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni döneme ait çalışma takvimini paylaştı. Okullar, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak, birinci dönem ara tatili ise 15 Kasım 2021'de başlayacak.

7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:44
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı.

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILACAK

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

OKULLARIN 17 HAZİRAN'DA KAPANMASI PLANLANDI

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

COVID-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek

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