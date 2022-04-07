Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 997 halk eğitimi merkezinden 3 ayda 2.6 milyon kişi yararlandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı halk eğitim merkezleri gün geçtikçe daha çok ilgi görmeye devam ediyor. Mart ayında kurslara 760 bin 691 kadın, 550 bin 610 erkek katıldı. 2022 yılı Mart ayında halk eğitim merkezlerinden yararlanan kursiyerlerde kadınların oranı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Mesleki teknik eğitim kurslarına katılan kadın kursiyerlerde ise bu oran yüzde 68'e yükseldi.

EN FAZLA KATILIM İSTANBUL, MERSİN, BURSA, ANTALYA VE İZMİR'DE

Halk eğitimi merkezlerine en fazla talep 111 bin 620 kursiyerin olduğu İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 86 bin 808 kursiyer ile Mersin ve 60 bin 404 kursiyer ile Bursa izledi. Halk eğitimi merkezlerinden Mart ayında yararlanan kursiyer sayısına göre 51 bin 607 kursiyer ile Antalya dördüncü olurken 48 bin 274 kursiyer ile İzmir beşinci oldu.

KURSİYER SAYISINDA YÜZDE 198'LİK ARTIŞ

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak sunmuş olduğumuz örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken diğer taraftan 81 ilde bulunan 997 halk eğitimi merkezimizle her yaştan vatandaşımızın eğitim taleplerini karşılıyoruz. 2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaşımız yararlandı. Şubat ayında bu sayı 725 bin 270'e, Mart ayında ise 1 milyon 314 bin 61'e yükseldi. Dolayısıyla 2022 yılının ilk üç ayında kurslardan yararlanan vatandaş sayısı, 2021 yılının ilk üç ayına göre yüzde 198 artarak 2 milyon 641 bin 613'e yükseldi."

Sunulan kurs hizmetlerinden daha çok kadınların yararlandığını belirten Özer, "2022 yılında halk eğitim merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve her ay bir milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm halk eğitimi merkezlerimizin bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızdan talepleri almak için yoğun çaba içerisindeler" ifadelerini kullandı.

SERTİFİKALAR E-DEVLETTE

Halk Eğitimi Merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalara e-Devlet kapısı üzerinden erişilebiliyor. Sertifika almaya yeni hak kazanan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyen vatandaşlar, halk eğitimi merkezlerine gitmeden kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkotlu sertifikalarını alabiliyorlar.