Milli Eğitim Bakanlığınca 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar dağıtıldı

DHA 08 Nisan 2021 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 14:48

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bugüne kadar 700 bini aşkın tablet bilgisayarı 'Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla öğrencilere teslim edildi. 5-11 Nisan tarihleri arasında tedarik edilen 34 bin 445 tablet bilgisayarın sevkiyatı da başladı. Bu fazdaki 19 bin 524 tablet, yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak. Böylelikle yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize tablet desteği sağlanmış olacak. 11'inci faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında, 34 bin 445 tablet, 25 GB internet paketiyle birlikte hafta sonuna kadar 29 ile ulaştırılacak.

'BU ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Bakan Selçuk, tablet bilgisayarların ulaştırılacağı illeri yöneticileri ile video konferansla bir araya geldi. Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizin uzaktan eğitim sistemlerimize erişimde gereksinimi olan öğrencilerimizin EBA Destek Noktaları ve Mobil Destek Araçları ile buluşturulması için çaba sarf ettiğini takip ediyoruz, tüm meslektaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün itibari ile 15 bin 105 EBA Destek Noktası ve kırsal kesimde bulunup erişim gereksinimi olan öğrencilerimiz için de 185 adet Mobil EBA Destek Aracı, çocuklarımızın hizmetinde. Eğitim alanında dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız" dedi.