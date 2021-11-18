İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2021 Perşembe / 13 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,6989
  • EURO
    12,1236
  • ALTIN
    640.018
  • BIST100
    1713.61
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Milli Eğitim Bakanlığınca Sivas'ta 94 okula kütüphane kurulacak
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığınca Sivas'ta 94 okula kütüphane kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' kapsamında Sivas'ta 94 okula kütüphane kurulacak.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:12
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince tamamlanan 27 Haziran Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılış törenine katıldı.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Açılışı yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Dünya ne kadar değişirse değişsin, kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Kütüphaneye çok sayıda kitap hediye eden Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve öğrencilerle kitap okudu.

Proje kapsamında il genelinde 94 okula kütüphane kurulacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.