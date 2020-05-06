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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri' yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt dışında yaşayan gençlerin katılabileceği Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri Yarışması düzenleyecek.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:23
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MEB'den yapılan yazılı açıklama, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt dışında yaşayan 12-18 yaş arası gençlerin katılabileceği bir yarışma yapılacağı duyuruldu. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek yarışmanın, "Büyüklerimizin dilinden, gençlerimizin elinden gurbet hikayeleri" sloganıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yarışmaya ilişkin detaylar, MEB'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebilecek.

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