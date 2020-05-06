Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri' yarışması

AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:23

MEB'den yapılan yazılı açıklama, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt dışında yaşayan 12-18 yaş arası gençlerin katılabileceği bir yarışma yapılacağı duyuruldu. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek yarışmanın, "Büyüklerimizin dilinden, gençlerimizin elinden gurbet hikayeleri" sloganıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yarışmaya ilişkin detaylar, MEB'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebilecek.