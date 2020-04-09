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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselilere soru destek paketi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Lise öğrencilerimiz için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 490 sorudan oluşan soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk.' dedi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 13:16 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 13:16
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Bakanlık, uzaktan eğitim ile öğrencilere eğitim desteği vermeye devam ederken, her gün bir yenilikle hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Bu kapsamda, liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 sorudan oluşan Soru Destek Paketi yayımlandı.

Soru Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden "http://odsgm.meb.gov.tr/" erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin aldığı uzaktan eğitimin kalitesini artırmak için destek çeşitliliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Örneğin LGS'ye girecek 8'inci sınıf öğrencilerimize destek olmak için ayda bir örnek soru kitapçığı yayımlıyorduk. Bu süreçte ayda iki örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Şimdi de lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 490 sorudan oluşan soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Önümüzdeki haftalarda yeni sürprizlerimizle bu desteklerin çeşitliliğini artıracağız."

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