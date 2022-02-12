Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel eğitime gereksinim duyan bireyler için iki yeni proje

AA 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:55 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 11:01

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli çocuklar için Evde Eğitim Kiti (EV-KİT) ve "Özel Sokağın Çocukları" seti hazırlandı.

EV-KİT, özellikle evde eğitim alan öğrencilerin okul yoluyla edindikleri bilişsel ve sosyal kazanımları pekiştirmeleri için ev ortamında ailelerin de katılımıyla rahatlıkla kullanabilecekleri materyal ve eğitim araçlarıyla oluşturuldu.

Bu set; hafif zihinsel yetersizliği ve otizmi, orta-ağır zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için 4 ayrı içerikte hazırlandı. EV-KİT, içinde bireysel farklılıklara özel, ergonomik ve taşınabilir basılı, mekanik ve dijital materyaller ile eğitim araçları barındırıyor.

- "ÖZEL SOKAĞIN ÇOCUKLARI" SETİ

Özel çocuklar için hazırlanan ikinci çalışma ise farklılıklarla bir bütün oluşturan, birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sunan "Özel Sokağın Çocukları" setini kapsıyor.

Bu etkinlik seti, tüm çocukları birbirinden eğlenceli maceralara atılmaya, farklılıklara saygı duymaya, hayata bir de özel çocukların penceresinden bakmaya davet ediyor.

Dostluğun, yardımlaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün, sevgi ve saygının işlendiği zenginleştirilmiş hikaye seti, 5 kitap, 5 animasyon ve 5 şarkıdan oluşuyor.

Özel Sokağın Çocukları, görme ve işitme yetersizliği bulunan çocuklar için Türk işaret dili ve sesli betimleme desteğiyle hazırlandı.

Okula başlarken yaşanan heyecanı paylaşan "Küçük Kahraman", bir türlü yerinde duramayan, kıpır kıpır kahramanın maceralarını anlatan "Fındık Faresi", okumak istediği kitabın Braille baskısını bulamayan Arda'nın hikayesi "Kitap Kurdu", tasarrufun önemine işaret eden "Bayram Şekeri" ve yurdundan ayrılmak zorunda kalan Ferhad ve Şamila'nın yaşadıklarını paylaşan "Gizemli Komşular" çocuklarla buluşmaya hazır.

- "ÖZEL ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ KONULARIN BAŞINDA GELİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, EV-KİT ve "Özel Sokağın Çocukları" setinin çocukların ilgisini çekebilecek eğlenceli ve öğretici içerikler barındıracak şekilde alanında uzman ekipler tarafından hazırlandığını belirtti.

Özel çocuklara yönelik çalışmaların çok önem verdikleri konuların başında geldiğinin altını çizen Özer, bu nedenle sürekli farklı içeriklerle öğrencileri ve ailelerini desteklemek için yeni uygulamalar hayata geçirdiklerini kaydetti.

Özer, şöyle devam etti:

"1000 set EV-KİT, 81 ilimizde bulunan Özel Eğitim Hizmetleri Kurulları tarafından evde eğitim kararı olan; hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme yetersizliği ve işitme yetersizliği bulunan tüm çocuklarımıza ulaştırılacak.

Özel Sokağın Çocukları adlı çalışmamızın tüm içeriklerine, kitap, şarkı ve animasyonlarına 'orgm.meb.gov.tr/ozelsokagincocuklari' adresinden ve 'YouTube-Özel Sokağın Çocukları' kanalından ulaşılabiliyor. Özel çocuklarımız ve ailelerine önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."