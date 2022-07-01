Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yaz okullarına yoğun ilgi

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının "matematik" ve "İngilizce" seferberliği kapsamındaki matematik ve İngilizce yaz okullarına, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile bilim ve sanat merkezlerindeki (BİLSEM) bilim ve sanat yaz okullarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Özer, matematik ve İngilizce yaz okullarının ilkokul 4, ortaokul ve lisedeki tüm kademelere yönelik; BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat yaz okullarının ise 2. sınıftan lise son sınıfa kadar tüm kademelerde 4 Temmuz itibarıyla başlatılacağını kaydetti.

Matematik ve İngilizce yaz okulları ile destekleme ve yetiştirme kurslarının kayıtlarının tamamlandığını, BİLSEM yaz okullarının kayıtlarının sürdüğünü vurgulayan Özer, matematik yaz okullarındaki uygulama ile çocuklara ve gençlere matematiği sevdirerek bu dersi analitik düşünmeye sevk edebilecek, verileri okumada, projeksiyon yapabilmede ellerindeki en önemli enstrüman haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi gibi alanlarda pek çok çalışma yürütüldüğünü dile getiren Özer, çalışmaların ilk uygulamalarını bu yaz dönemindeki matematik yaz okullarında yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Özer, matematik yaz okullarına ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta ve 414 bin 731 öğrencimiz ile matematik yaz okullarını başlatıyoruz. Öğrencilerimiz, haftada 12 saat, 4 hafta sonunda 48 saat olacak şekilde eğitim alacaklar. Yaz okulunda öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum oluşturmaları için eğlenceli etkinlikler ve yaşantıya dayalı öğrenme süreçleri planlandı. Araştırma, gezi-gözlem çalışmaları, maket oluşturma, sunum yapma gibi yaşantıya dayalı etkinliklere yer verildi.

Böylece okul dışı öğrenme ortamlarını da içeren, disiplinlerarası etkileşimi ön plana çıkaran, sorgulamaya dönük ve öğrencilerin varsayımlarını deneyimleyebileceği bir perspektif ile yaz okullarımızı başlatıyoruz. Hazırlanan içerik hem günlük yaşam problemlerini disiplinlerarası bağlamda ele almakta hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ve matematik tarihini içermektedir. Bu bakımdan yaz okulu programımız, farklı alanları kapsayan bir matematik içeriği olması bakımından ilktir. "

- İNGİLİZCE YAZ OKULLARINDA TRT İŞ BİRLİĞİ

Bakan Özer, yabancı dil seferberliği kapsamında ise konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce derslerinden etkinlik temelli çerçeve programlarının da hazırlandığını söyledi. Özer, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile eğitim içeriklerinin derslerde ve yaz okulunda kullanılması, etkinlikler yapılması, basılı ve dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandığını dile getirdi.

İngilizce yaz okullarının da haftada 12 saat olmak üzere, bir ayda toplam 48 saat uygulanacağını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Hazırlanan öğretim programında öğrencilerin yaz okulu döneminde ilgilerini çekecek, sürece aktif olarak dahil olabilecekleri, öğrenmekten keyif alacakları temalar hazırlandı. Bu temalar öğrencilerin gelişim düzeyleri de dikkate alınarak belirlendi. Yaz okullarımızda, karşılıklı iletişime ve konuşmaya dayalı etkinlikler, oyunlar, şarkılar ya da drama etkinlikleri de kullanılacaktır. Lise düzeyindeki İngilizce yaz okullarımızda çerçeve programlara dahil edilmek üzere eğlenceli, bilimsel ve merak uyandırıcı bilgilendirmelerin yer aldığı, yaz okulu eğitimlerini destekleyici bir dergi oluşturulmasına yönelik hazırlıklarımız devam ediyor.

İngilizce yaz okulları, 4 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde 11 bin 566 kursta ve 327 bin 104 öğrencimiz ile başlatılacak. Böylece bu yıl ilk kez Bakanlığımızın açmış olduğu matematik ve İngilizce yaz okullarımıza ülke genelinde toplam 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrencimiz kayıt olmuştur. Bakanlığımızın yaz okullarına öğrencilerimizin gösterdiği ilgiden oldukça memnunuz."

- DYK'LARA 140 BİNE YAKIN BAŞVURU

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz döneminde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarının (DYK) ise 31 bin 641 kurs merkezinde olmak üzere, 140 bine yakın öğrencinin katılımıyla başlatılacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Böylece 881 bin öğrencimizin katılımıyla yaz dönemi kurslarımızı başlatıyoruz. BİLSEM yaz okullarına kayıtlar 2 Temmuz'da sona erecek ve 18 Temmuz'da başlatılacak. BİLSEM yaz okulları için de 55 farklı atölyede yaz okulları için etkinlikler hazırlıyoruz. Yaratıcı yazarlık, akıl oyunları, müzik, düşünme eğitimi, erdem atölyesi, görsel sanatlar, havacılık, uzay, modern fizik robotik gibi alanlarda atölyelerimiz öğrencilerimizi bekleyecek."