Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü' imzalandı

DHA 30 Eylül 2021 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:59

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, STK temsilcileriyle birlikte mesleki eğitim ile ilgili ihtiyaçları 10 gün içerisinde tespit edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki bakanlık arasındaki 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü'nün imza törenine katıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, teknik meslek liselerinin sayısının 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Sadece otel sayısını arttırarak bu hedefin başarılamayacağını belirten Ersoy, turizm için insan kaynağının da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ersoy, bu kapsamda geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan mesleki eğitimde işbirliği protokolünü hatırlattı. Geçen yılki protokolde turizm meslek liselerinin müfredatlarının sektörel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi, eğitimin sektörle beraber verilmesi ve öğrencilerin turizm sektörüne kazandırılması çalışmalarının bulunduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Turizm çok dinamik bir sektör ve her geçen gün büyüyor. Pandemi sebebiyle iki sene sıkıntılar yaşandı. Pandemi sonrası karşılaşılan en büyük sıkıntı personel sıkıntısı olacak. Sektörün personel ihtiyacıyla ilgili biz zaten 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir çalışma başlatmıştık. Bugün pilot bölge olarak İstanbul seçildi. Bu bağlamda sektör temsilcileriyle birlikte İstanbul pilot bölge olduğu için toplantı organize ettik. Onların taleplerini de dinledik. STK temsilcileriyle birlikte bir komisyon kuruyoruz. Bütün bu mesleki eğitim ile ilgili ihtiyaçları 10 gün içerisinde tespit edeceğiz. Hedefimiz mesleki eğitim almış nitelikli personelin sektöre kazandırılması. Anadolu teknik meslek liseleriyle ilgili de yeni ihtiyaçlar belirdi. Sayıları artırma kararı aldık. Kısa sürede okul sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimi verileceğini söyledi. 25 bin kişinin turizm alanında istihdam kazanacağını anlatan Selçuk, Türkiye'de dünya ekonomisiyle bütünleşme yolunda en hızlı yol alan sektörlerinden birinin turizm olduğunu belirtti.

"YAKLAŞIK 25 BİN İNSANA TURİZM ALANINDA İSTİHDAM KAZANDIRACAĞIZ"

Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte son 3 yıldan beri mesleki eğitimde çok ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. Özellikle turizm alanında insan kaynağının karşılanmasıyla ilgili 3 yıldan beri başarılı bir şekilde süreci yönetiyoruz. Mesleki teknik alanında liselerde 53 tane okulumuzda bu anlamda iş birliğimiz devam ediyor. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve sektörün temsilcileriyle birlikte İstanbul'daki otellerimizin insan kaynağını ihtiyacını karşılamayla ilgili mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yeni bir adım atıyoruz. İlk defa mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimiyle ilgili başlangıç yapacağız ve İstanbul'da tüm otellerimizin insan kaynağı ihtiyacını karşılamış olacağız. Yaklaşık 25 bin insanımıza hem turizm alanında eğitim hem de istihdam imkanı kazandırmış olacağız. "