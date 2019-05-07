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Milli sporcular için öğretmenliğe atama duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan duyuruda, beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporcular içerisinden 86 kontenjana sözleşmeli aday öğretmen yapılmak üzere 7-11 Mayıs'ta başvurular alınacağı bildirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporcular içerisinden 86 kontenjana sözleşmeli aday öğretmen yapılmak üzere 7-11 Mayıs'ta başvurular alınacak.

MEB'in internet sitesinde milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama duyurusuna yer verildi.

Buna göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 4'üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 86 kontenjana, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere bugünden itibaren başvurular alınacak.

Başvurular için son gün 11 Mayıs olarak belirlendi. Yapılan başvurular 13-19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek. Genel müdürlükçe yapılan değerlendirme doğrultusunda başvurulara ilişkin onay/ret işlem sonuçları sistem üzerinden 20 Mayıs'ta ilan edilecek.

Başvurusu reddedilenler için yeniden başvuru işlemleri 21 Mayıs'ta alınacak. Bu başvurular da 22-23 Mayıs'ta değerlendirilip, sonuçları 24 Mayıs'ta duyurulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin onay ve ret işlemleri, 27-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Atama tarihi ise ileri bir zamanda açıklanacak.

Başvuru şartları arasında milli sporculardan, Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girme, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girme ile belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olma yer alıyor.

Başvurular, "http://personel.meb.gov.tr" adresindeki "milli sporcuların ataması" linkinden elektronik başvuru formu doldurularak belirlenen süreler içerisinde yapılacak. Adaylar, beden eğitimi alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 20 eğitim kurumuna kadar tercihte bulunabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, detaylı bilgilere MEB'in "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. 

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