17 Eylül 2025 Çarşamba
Eğitim

Milli sporcuların 2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında milli sporcuların üniversite yerleştirme sonuçlarını erişime açtı.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 15:11
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9-15 Eylül'de tercihleri alınan 2025-YKS Kılavuzu uyarınca, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebiliyor.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 22-26 Eylül tarihlerinde başvurması gerekiyor.

