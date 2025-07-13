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Eğitim

Milyonlarca öğrenci için kritik zaman! LGS'de tercih süreci yarın başlıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrencinin gözleri tercih sürecine çevrildi. 1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için tercih dönemi yarın başlıyor. Lise tercihleri Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınarak e-Okul üzerinden yapılabilecek

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Milyonlarca öğrenci için kritik zaman! LGS'de tercih süreci yarın başlıyor
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1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için LGS tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek.

Tercih yaparken, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınacak. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

EN FAZLA 5 OKUL TERCİHİNDE BULUNULABİLİR

Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunacak.

Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak.

BAŞARI PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE BAKILARAK YERLEŞTİRME YAPILACAK

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak.

Tercih sürecinin tamamlanmasıyla yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

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