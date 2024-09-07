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Eğitim

Milyonlarca öğrenci için pazartesi ders zil çalıyor

Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. 20 milyondan fazla öğrenci ilk ders zilinin çalmasıyla yeniden ders başı yapacak.

7 Eylül 2024 Cumartesi 08:59 - Güncelleme:
Milyonlarca öğrenci için pazartesi ders zil çalıyor
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2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. 20 milyondan fazla öğrenci, 3 aylık yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak.

2 aylık okula devam sürecinin ardından öğrenciler için birinci dönem ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapacak. Birinci dönem, 15 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

BİRİNCİ DÖNEM 17 OCAK'TA SONA ERECEK

Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.

3 Şubat 2025 Pazartesi günü, ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden ders başı yapacak.

YAZ TATİLİ 20 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak.

1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

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