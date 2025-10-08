Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde, beceri temelli müfredata uygun olarak 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı döneminde 3 önemli konuyu masaya yatıracak. Bunlardan ilki 4 yıl olan zorunlu lise eğitimi. Ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldı. Lise eğitiminin ilk 3 ya da ilk 2 yılı zorunlu olacak. 11 ya da 12'nci sınıflara, üniversiteye hazırlık yılı olarak isteyen öğrenciler devam edecek. İkinci önemli gündem maddesi ise kademeler arası geçiş, yani Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanlama sistemi. 8'inci sınıfların katıldığı sınavda alınan puanın yanı sıra öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat alanlarındaki faaliyetlerinin de değerlendirilmeye alınması planlanıyor. Üçüncü konu ise ilkokula başlama yaşı. Varolan sistemde 72 ayını doldurmuş her çocuğun ilkokula kaydı zorunlu. Ancak 66 aylık çocuklar da ilkokula başlayabiliyor. Öte yandan velinin talebi doğrultusunda ilkokula başlama 84 aya kadar ertelenebiliyor.

TYMM'ye bu yıl 2, 6 ve 10'uncu sınıflarda da geçen MEB, yeni müfredat doğrultusunda öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen esnek bir lise eğitimi modeli üzerinde yoğunlaştı. Sabah'ın haberine göre, Yeni model önerilerinin sunumu ilk Kabine toplantısında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek" açıklamasını yapmıştı.

SINAVLAR DEVAM EDECEK

Yeni müfredatın geçen yıl kademeli olarak geçilmesiyle birlikte eğitim camiasının en çok merak ettiği konuların balında merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olup olmayacağıydı. Sınavlarda herhangi bir değişiklik söz değil. Gerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), gerekse Liselere Geçiş Sınavı'nda sistemsel bir değişiklik olmayacak. Ancak beceri temelli TYMM kapsamında öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyen her proje LGS'de ek puan olabilecek. Sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat alalarındaki faaliyetler LGS puanına etki edecek.

AKRAN ZORBALIĞI YAŞIYORLAR

Birinci sınıfta yaş farkı 18 aya kadar çıkabiliyor. Akran zorbalığına da en çok bu küçük yaştaki çocuklar maruz kalıyor. İlkokuldaki bu yaş çeşitliliği öğretmenler için de ciddi problemlere neden oluyor. Eğitimciler "Bir başka ifadeyle yeni doğmuş bir bebek ile 1.5 yaşına gelmiş bir çocuğa aynı eğitimi vermeye çalışıyoruz" diyor. Okula başlama yaşı konusunda da yaş aralığının daha az olacağı bir sistem üzerinde çalışılacak. Uzmanlar Farkı mümkün olduğunca en aza indirmek için ilkokula sadece 70 veya 72 aylık çocuklar başlayabilmeli. Ay olarak okula başlama yaşını sınırda doldurmuş olan çocukların fiziksel, duygusal dil ve motor becerilerinin gelişimlerinin uygunluğunun kontrol edilmesi çocuğun akademik gelişimini olumlu yönde etkileyecektir" diyor.